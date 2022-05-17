Yan bakma kavgasında kürek ve palalarla birbirlerine saldırdılar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden kürek, pala ve sopalarla birbirlerine giren yabancı uyruklu şahıslar polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 14 şahıs sınır dışı edilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

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Emirdağ ilçesi Cumhuriyet mahalleri Girne caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta sonu akşam saatlerinde kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarını alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ihbarda belirtilen adrese gittiklerinde bir grubun ellerinde sopa ve kesici aletlerle kavga ettiklerini görünce olaya hemen müdahale etti.

Ekipler 6 kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ardından ara sokaklara kaçan grubun diğer üyelerinin peşine düşen polis ekipleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayda yaralanan 2 kişi ise polis tarafından olay yerine istenilen ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Bölgede inceleme yapan polis kavgada kullanılan 1 adet kürek, 4 adet sopa, 1 adet pala tarzı kesici alet ve 1 adet maket bıçağı ele geçirdi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında ise tamamının yabancı uyruklu oldukları tespit edildi. İfadeleri alınan şahısların oturdukları parkta yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiklerini kaydettiler. Şahısların emniyette bir birlerinden şikâyetçi olmadıkları belirtildi.

14 ŞAHIS SINIRDIŞI EDİLECEK

Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda şahıslardan 11'nin Türkiye'de geçici koruma statüsünde olduğu, 3'nün ise hiç kimliğinin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mevzuat gereği şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şahısların buradaki işlemlerinin ardından gün içerisinde Gaziantep Geri Gönderme Merkezine gönderilecekleri kaydedildi.