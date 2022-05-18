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‘Yan bakma’ kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

Bursa'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında ‘yak bakma’ meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydana muharebesine döndü. 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdüler. Bu anları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı son buldururken yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi. (İHA)

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