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Yangına banyoda yakalanan emekli öğretmen gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da 17 katlı binanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairesinde çıkan yangına banyoda yakalanan ve son anda kurtulan emekli öğretmen Osman Çolakoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

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Yangına banyoda yakalanan emekli öğretmen gözyaşlarını tutamadı

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki Menzil sitesinde 17 katlı binanın 7’nci katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 45 dakikada söndürüldü.

Yangına banyoda yakalandığını söyleyen emekli öğretmen Osman Çolakoğlu, “Bir anda bütün ışıklar gitti. Önce ne olduğunu anlamadım. Kurulanıp, dışarıya çıkınca her yer duman olmuştu. Hemen kendimi evden dışarıya attım” dedi.

Gözyaşı döken Çolakoğlu, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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