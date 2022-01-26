Abone Ol

Yangında dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 75 yaşındaki Rıfat Dülek, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yangında dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Rıfat Dülek, 22 Ocak akşamı ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu.

Alevler kısa sürede evi sararken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği için baygın bulunan Rıfat Dülek, Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Rıfat Dülek, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Dülek’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morgundaki otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. DHA

Soba külü yangına neden oldu İlginizi Çekebilir Soba külü yangına neden oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Ceylanpınar Şanlıurfa yangın