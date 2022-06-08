Yanmış ceset davasında tutuklu sanıklar, sil baştan yargılanacak

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Bayındır'da 2019 yılında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin (28) cinayeti davasında istinaf başvurularını inceledi.

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Bayındır’da yaşayan Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019’da çıktığı evine geri dönmeyince ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu.

Gergin’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama yapan ekipler, Ali Merter Gergin’in yanmış cesedini, dere kenarında buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç tutuklandı, Osman Tanış (25) ve Gamze Y. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Tanış hakkında; ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’, Gamze Y. hakkında ise ‘suç delillerini yok etme ve gizleme’ suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yargılama süresinde sanıklardan Mustafa Arabacı, Ali Merter Gergin’i, eşini rahatsız ettiği için darp ettikten sonra derenin kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini söyledi.

Mütalaasını veren savcı, sanıklar Çepiç ve Arabacı için ayrı ayrı ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘suç delillerini gizlemek’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12’şer yıla kadar hapis cezası istedi.

Diğer sanıklar Osman Tanış için ‘kasten yaralama’ ve ‘suçun işlenmesine yardım etme’ suçlarından toplam 15 yıla kadar, Gamze Y. için ise ‘suç delillerini yok etme ve gizleme’ suçundan 5 yıla kadar cezaları talep etti.

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİYLE CEZA ALDILAR

Geçen yıl Aralık ayında görülen karar duruşmasında sanık Mustafa Arabacı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırıldı, cezası ağır tahrik indirimiyle 18 yıl hapse çevrildi.

Arabacı’ya ayrıca ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunu birden fazla işlediği için de 8 yıl hapis cezası verildi.

İbrahim Çepiç’e ise ‘kasten öldürme’ suçunda önce müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra bu cezasında suça yardım ettiği karar verilerek indirime gidilip, 15 yıl hapse çevrildi.

Çepiç, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Tanış’a 6 ay hapis cezası verip, Gamze Y.’nin ise beraatine karar verdi.

SAVCI DAHİL TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Taraf avukatları ve mahkeme savcısı, verilen kararlara çeşitli nedenlerle itiraz edince dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararlarının kanunlar ve hakkaniyete uygun olarak verilip verilmediğinin ancak yeniden yargılama yapılarak anlaşılabileceği görüşüne vardı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren Ceza Dairesi, Arabacı ve Çepiç’in İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde yargılanmasına karar verdi.

Ali Merter Gergin’in ailesinin avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, İstinaf kararını değerlendirdi. Berber, “Tutuklu sanıklar yargılama boyunca çelişkili ifadeler vermişlerdir. Sanıkların suçu iştirak halinde işledikleri sabittir. İstinaf dilekçemizde de belirttiğimiz gibi sanıklardan Mustafa Arabacı adına hükmedilen cezada, sanığın soyut beyanları ile uygulanan haksız tahrik indiriminin, yapılacak olan duruşma neticesinde kaldırılmasını ve sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etmekteyiz” dedi. (DHA)