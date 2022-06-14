Yasak ilişki felaketle sonuçlandı

İstanbul’da 40 yaşındaki Emel Evbakan, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada, cinayet şüphelisinin Evbakan’ın 2 aydır birlikteliği bulunan Osman Y. olduğu anlaşıldı. Osman Y.’nin evine giden ekipler, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Habip ATAM

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Gaziosmanpaşa'da dün yaşanan olayda, çanta ve takı satışı yapan Emel Evbakan, bacağından ve karın boşluğundan bıçaklandı.

Kanlar içerisinde kalan kadın, kendisine ulaşamayan arkadaşının eve gelmesiyle bulundu. Evbakan'ın arkadaşı durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak gelen sağlık görevlileri 40 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AYRILMAK İSTEDİ

Polis ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı. 40 yaşındaki kadını tanıyanların ifadesine başvuruldu. Polisin elde ettiği bilgiye göre, Emel Evbakan bir süre önce eşinden boşandı. Kısa süre önce Osman Y. ile tanıştı. Birlikte yaşayan ikili Gaziosmanpaşa'da ev tuttu.

İddiaya göre Osman Y.’nin evli olduğu ve eşiyle başka bir ilçede yaşadığı belirtildi. Emel Evbakan’ın da bu sebeple ayrılmak istediği ancak Osman Y.’nin ayrılma fikrini kabul etmediği ileri sürüldü.

İNTİHAR NOTU

Evbakan'ı evinde bulan arkadaşı “Beni aradı. Osman’la ayrılmak istediğini söyledi. Zaten 2 aydır birlikteydiler. Daha sonra telefon kapandı ulaşamadım.” dediği öğrenildi.

Polis bunun üzerine Osman Y.'nin kapısını çaldı. Ancak Osman Y.'nin saat 23.30 sıralarında hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı. İddiaya göre Osman Y. aşırı dozda uyuşturucu ilaç almıştı. Hastaneyle iletişime geçilince Osman Y.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis Osman Y.'nin eşi ile görüştü. Evde yapılan incelemede bir intihar notu bulundu. Osman Y.'nin ailesine bıraktığı notta “Sizlere layık olamadım, şeytana uydum. Yüzünüze bakmaya utanıyorum…” yazdığı öğrenildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA NETLEŞECEK

Osman Y. ve Emel Evbakan'ın cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin ön çalışmasında cinayet sonrasında intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Osman Y.'nin kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında netleşeceği belirtildi.

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