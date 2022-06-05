Yaşlıların kefen parasını dolandırmışlar

Denizli’de kendilerini jandarma olarak tanıtarak yaşlıları dolandıran 5 kişilik şebeke çökertildi. Dolandırılan yaşlılardan birinin ameliyat için para biriktirdiği birinin ise kefen parası biriktirdiği belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda para ve ziynet eşyaları bulundu.

Selami AYDIN

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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yürüttüğü operasyonla 7 ayrı faili meçhul dolandırıcılık olayını aydınlattı. Tavas ve Çameli ilçelerinde kendilerini jandarma olarak tanıtan şüphelilerin iki yaşlı vatandaşın evinde bulunan ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştıkları öğrenildi. Para ve mücevherleri inceleme amacıyla götüreceklerini ifade eden dolandırıcıların, yaşlıları suça karıştıkları gerekçesiyle korkutarak altınları teslim etmeye zorladıkları ortaya çıktı.

‘KEFEN PARASI BİRİKTİRMİŞ'

Gizlilik kararı alınan dosyada yaşlılardan birinin ameliyat olmak üzere birikim yaptığı diğerinin ise kefen parası biriktirdiğini söylediği ifade edildi. Çameli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen jandarma şüphelileri belirledikten sonra operasyona başladı. Çameli, Tavas ve Acıpayam jandarma komutanlıkları ile birlikte yürütülen soruşturmada Antalya, Muğla ve Kahramanmaraş'ta birer şüpheli Acıpayam'da ise iki şüpheli evlerinde yakalandı.

‘7 OLAYIN FAİLLERİ ÇIKTI'

İki yaşlıyı toplam 410 bin lira dolandıran şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda nakit para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin toplam 7 faili meçhul dolandırıcılık olayının failleri olduğu belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. 4 şüpheli tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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