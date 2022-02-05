Yeni doğan kuzuyu gören sahibi, gözlerine inanamadı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Yeni doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.

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Çemişgezek ilçesine bağlı Peymunut mezrasında besicilik yapan Enver Çulcu'nun koyunlarından biri 5 bacaklı kuzu doğurdu.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ağıla girdiğinde kuzuyu gören Çulcu, büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzunun doğduktan kısa süre içerisinde öldüğü öğrenildi.

“56 YAŞIMDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Koyunun doğurmasına yardım ettiğini aktaran Çulcu, “Baktım ki 5 ayaklı kuzu geldi. 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim” dedi. İHA

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