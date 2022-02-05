Abone Ol

Yeni doğan kuzuyu gören sahibi, gözlerine inanamadı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Yeni doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yeni doğan kuzuyu gören sahibi, gözlerine inanamadı

Çemişgezek ilçesine bağlı Peymunut mezrasında besicilik yapan Enver Çulcu'nun koyunlarından biri 5 bacaklı kuzu doğurdu.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ağıla girdiğinde kuzuyu gören Çulcu, büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzunun doğduktan kısa süre içerisinde öldüğü öğrenildi.

“56 YAŞIMDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Koyunun doğurmasına yardım ettiğini aktaran Çulcu, “Baktım ki 5 ayaklı kuzu geldi. 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim” dedi. İHA

Dilenciden çıkan para şaşırttı! Say say bitiremediler İlginizi Çekebilir Dilenciden çıkan para şaşırttı! Say say bitiremediler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa İnegöl para Tunceli