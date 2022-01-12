Yıllar sonra yanına gelen kızına cinsel istismardan hapis

Bursa'da M.S.'nin, kızı Z.S.ye içki içirip, cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla 2 yıldır tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı.

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Bursa’da yaşayan M.S., 10 yıl önce eşinden boşandı. Boşanmanın ardından çiftin kızı Z.S.nin velayeti annesine verildi. İkinci evliliğini yapan anne, kızıyla birlikte Gaziantepe taşındı. Bu süreçte M.S. de ikinci evliliğini yaptı. 20 yaşındaki Z.S., iki yıl önce ulaştığı babasıyla yaşamaya karar verip, 2020 yılının Mart ayında Bursaya geldi.

İddiaya göre M.S., ikinci eşi evde olmadığı sırada içki içirdiği kızına, cinsel istismarda bulundu. Yaşananları kimseye anlatamayan Z.S., olaydan bir ay sonra Çarşı Polis Merkezine giderek, şikayetçi olup, babasıyla yaptığı telefon görüşmesi kaydı ve mesajlaşmaları delil olarak sundu. Şikayetin ardından gözaltına alınan 40 yaşındaki M.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“BABA ŞEFKATİ SANDIM”

M.S. hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan Bursa 12nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama aşamasında ifade veren Z.S., Babam bana içki içirdi. Sonra da zorla cinsel ilişkide bulundu. Önce, baba şefkatiyle bana sarılıp sevdiğini düşündüm. Sonrasında kötü niyetli olduğunu anladım. Olayı kimseye anlatamadım. Sonra aramızda geçen konuşmaları ve yazışmaları kaydettim. Polise şikayette bulundum. Ben, bir kez uyuşturucu kullandım. Daha sonra hiç almadım. Babamdan şikayetçiyim” dedi.

“İFTİRA ATIYOR”

Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyip, kızını yalancılıkla suçlayan M.S., Eski eşimin yanında kalan kızımı 2020 yılında ben ulaşıp buldum. Evime getirdim. Kendisi, uyuşturucu madde kullanıyordu. Psikiyatrik tedavi görüyordu. İntihara teşebbüs ettiği zamanlar da oldu. Benimle kaldığı dönemde odasında, sabaha kadar telefon görüşmesi yapıyordu. Babası olarak zaman zaman odasına girip kendisine nasihatlerde bulundum. Cinsel istismarda bulunmadım. Annesiyle aramızda olan husumetten dolayı bana böyle bir iftira atılıyor. Yanımda 5 ay kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu” dedi.

Mahkeme heyeti, genç kızın, babasıyla yaptığı telefon görüşme kayıtları ve mesajlaşmalarının yer aldığı bilirkişi raporunu inceledi. Raporu dikkate alan mahkeme heyeti, M.S.yi nitelikli cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşmanın ardından adliye polisi tarafından gözaltına alınan M.S., cezaevine götürüldü.

YAŞAM KOÇUNA DA CİNSEL SALDIRI DAVASI

Bu arada Z.S. geçen yıl şubat ayında, psikolojik destek almak için gittiği yaşam koçu ve aile terapi merkezinde uzman olan O.D.’nin (51) cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan O.D. hakkında ağır ceza mahkemesinde, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. O.D.’nin yargılanmasına şubat ayında başlanacak