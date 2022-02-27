Yoğun kar yağışı ardından ağaçlar devrildi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası onlarca ağacın devrildiği tespit edildi.

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Bolu’nun yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan kar yağışı durdu.

Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolunda ve Aladağ bölgesinde karlar, ağaçların üzerinde birikti.

Çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken kar ve yumuşayan zeminden kaynaklı olarak devrildi. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi. (DHA)

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