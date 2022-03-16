Yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

Maltepe D-100 kara yolunda, yol verme meselesi yüzünden tartışan servis sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi.

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Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Maltepe'de D-100 kara yolunda meydana geldi.

D-100 kara yolunda seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

D-100 karayolunun ortasında tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

Trafiğin ortasındaki kavga boks ringlerini aratmazken, sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Kavga nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. (İHA)

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