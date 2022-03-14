Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolcu minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Hassa kara yolunda meydana geldi. Mehmet Bilir (52) yönetimindeki 27 AHZ 683 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkınca ağaca çarparak devrildi.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ile 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı