Abone Ol

Yolda yürürken başına çatı düştü

Erzincan’da kısa süreli görülen fırtınada bir binanın çatısından düşen parça, yoldan geçen kadının yaralanmasına neden oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yolda yürürken başına çatı düştü

Olay, bugün saat 18. 30 sıralarında Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir anda etkili olan fırtına bir binanın çatı kısmını uçurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen kadın kafasına isabet eden çatı parçasıyla yaralandı. Kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak vatandaşları çatılardan düşebilecek malzemelere karşı uyardı. İHA

8 kişinin can verdiği ölüm yolunda eylem yaptılar İlginizi Çekebilir 8 kişinin can verdiği ölüm yolunda eylem yaptılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster