Yolun ortasında duran arabada ölü bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesinde yol ortasında duran bir aracın içinde hayatını kaybetmiş bir kişi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'ne yol ortasında duran bir otomobilin içerisindeki kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yolun ortasında duran 48 AİB 895 plakalı otomobilin direksiyonundaki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar 112 acil yardım hattına durumu bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 60 yaşındaki Dursun Balcı olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini saptadı. Balcı'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir Öznur evinde çıplak halde ölü bulundu, 1 şüpheli aranıyor