Abone Ol

Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest

Uşak'ta ekiplerin kontrol amaçlı arama yaptığı şahısın üzerinde bin 105 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest

Uşak’ta devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kontrol amaçlı şüpheli S.A.’yı durdurdu. Şahıs üzerinde yapılan aramada, sırt çantasında bin 105 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin bulundu.

Şüpheli S.A., ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İlginizi Çekebilir Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
darbe Emniyet Uşak uyuşturucu