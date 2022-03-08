Yüksek ateşle gelen Ukraynalı bebeğe Sahra Hastanesi’nde müdahale edildi

Ukrayna Kiev'de savaştan kaçarak, Romanya Siret Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve yüksek ateş şikayeti olan bebeğe ve annesine Kızılhaç gönüllüleri ulaştı. Anne ve bebek T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi’ne getirilerek, ilk tedavileri yapıldı.

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Ukrayna’da savaştan kaçan 7 kişilik Koval ailesinin en küçük üyesi olan 7 aylık Asia Koval bebeğin ateşi yükseldi. Romanya Siret Sınır Kapısı’ndan ülkeye giren aile yardım talepleri olduğunu bildirdi.

Konaklayacak yerleri olmayan aileye Kızılhaç gönüllüsü ulaştı ve anne Yana Koval ile bebeğini T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi'ne getirdi.

BEBEKTE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ VAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene ve inceleme sonucunda Bebek Asia'nın yüksek ateş şikayeti olduğu anlaşıldı. Anne de ise üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı olduğu kaydedildi. Anne ve bebeğe ilaç tedavisine başlandı ve şikayetlerinin sürmesi durumunda tekrar gelebilecekleri söylendi.