Yüksel abimizi bugün anıyoruz
Geçen yıl aramızdan ayrılan usta gazeteci Yüksel Şengül, bugün saat 11:00’de Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.
SÖZCÜ Gazetesi'nde 9 yıl boyunca çarpıcı röportajlara imza atan, Türk basınının güleç yüzlü, sevecen abisi Yüksel Şengül, 65 yaşındayken 26 Haziran 2021'de aramızdan ayrıldı. Magazin basınının duayenlerinden olan 2 çocuk babası Şengül'ün vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Ailesi, yakınları ve meslektaşları usta gazeteciyi unutmadı. Yüksel Şengül, bugün saat 11:00'de Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. SÖZCÜ/İSTANBUL