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Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ocak saat 21.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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