Yunanistan’a kaçarken yakalanan cinayet sanığı: Bilerek vurmadım

Bağcılar'da Okan Alkanı (27) öldüren ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Mahir Kılınç (23) ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Mahir Kılınç, "Boğuşma esnasında yere düştük. Ben de yerdeki silahı aldım. Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım" dedi.

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Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Kılınç SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Mahir Kılınç, “Maktul ile bu olaydan önce aramızda husumet gerektirecek herhangi bir hadise yaşanmadı. Ancak maktul ağabeyim ve yeğenime uyuşturucu satıyordu.

Bu nedenle maktul ile görüşmek istiyordum. Olay gecesi maktulün arkadaşı olan Burak’ın bulunduğu markete gittim. Burak’tan maktulün telefonunu aldım ve aradım. Görüşmek istediğimi söyledim. O da şu an müsait olmadığını gelince beni arayacağını söyledi. Daha sonra buluşmak için tarif ettiği yere gittim. Üzerimde silah yoktu. Buluşma yerine gittiğimde iki kişiydiler. Maktulün yanında Batmanlı Hüseyin diye bildiğim bir şahıs vardı. Maktul ile uyuşturucu satması ile ilgili konuşmaya başladık.

Maktul küfretmeye başladı. Aramızda tartışma çıktı. O esnada üzerindeki silahı çekti. Yanındaki diğer kişide de bıçak vardı. Maktul tabancayı kasıklarıma doğrulttu. Bir yandan da küfürlerine devam ediyordu. Birbirimize girdik. Boğuşma esnasında yere düştük. Maktul benim tepkim nedeniyle silahını ateşleyemedi.

Maktulün kafası da güzeldi. Yerinde duramıyordu. Değişik hareketler yapıyordu. Biz yere düşünce maktulün elindeki silah da yere düştü. Ben de yerdeki silahı aldım. Maktul ve arkadaşı üzerime doğru geldiler. Kaçmaya başladım. Bu esnada yerden aldığım silah ile arkaya doğru ateş ettim. Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Kavga esnasında 2-3 kez ben de yumruk yedim. Tabancayı kaçarken çöp konteynırının içine attım” dedi.

“BABA MAHİR KILINÇ YAPTI”

Duruşmada söz verilen Okan Alkanın babası Tayfur Alkan, “Maktul benim oğlum olur. Okan 23.30 sıralarında işten eve geldi. Oğlum cep telefonu ile arandı. Bu görüşmeden sonra rengi değişti. Ne olduğunu sordum görüşüp geleceğim dedi.

Ayağında terlik ve eşofmanla evden ayrıldı. Üzerinde silah olsaydı ben zaten çıkmasına müsaade etmezdim. Kıyafetleri de silah taşımaya uygun değildi. Olayın olduğu yer evin karşısında boş arsadır. Sokak lambaları arsayı aydınlatıyor ancak ben olayı görmedim. 5 el silah sesi duydum. İlk silah sesinde yerimde kaldım. İkinci silah sesinden sonra eşim hareketlendi. Ben de peşinden gittim. Evin 10-15 metre kadar karşısında Okan yerdeydi. Annesi yanındaydı ve hala bilinci açıktı. Kimin yaptığını sordum. Baba Mahir Kılınç yaptı dedi. Çevrede başka birisini görmedim” ifadelerini kullandı.

“EVDEN ÇIKMAYA KORKUYORDU”

Duruşmada söz verilen Okan Alkanın annesi Ayfer Alkan, “Oğlum olaydan bir hafta önce kadar evde telefonla hararetli bir konuşma yapmıştı. Bu nedenle bir hafta evden çıkmadı. Evden çıkmaya korkuyordu. Olay günü de telefon geldi, bu telefondan sonra yüz ifadesi değişti. Eşofmanı ile evden dışarı çıktı. Üzerinde silah yoktu. Silah sesleri duyunca asker uğurlaması yapıldığını düşündüm. Sonrasında oğlumu yerde buldum” diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mahir Kılınçın maktul Okan Alkan ile arsada buluştuğu, maktul ile sanığın tartıştığı ve sanığın maktulü 5 el ateş ederek maktulü öldürdüğü anlatılıyor. Sanık Mahir Kılınç hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ile “ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. (DHA)

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