Abone Ol

Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumundan şüphelenerek gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemedeki işlemlerinin ardından B.K., E.Ç., Ü.O., Ş.G., O.K., R.B., M.K. ve S.İ. FETÖ bağlantıları sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı İlginizi Çekebilir İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı Aralarında avukatların da olduğu 11 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı İlginizi Çekebilir Aralarında avukatların da olduğu 11 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster