Yunanistan’ın geri ittiği 64 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden umut yolculuğuna çıkan üç ayrı bottaki 64 göçmen Yunanistan sahil güvenliği tarafından botların motorları alınarak Türk karasularına iteklendi. Açık denize sürüklenen göçmenleri Türk askeri kurtardı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri üç ayrı bot ile İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 3 ayrı bottaki 64 göçmen Yunanistan sahil güvenliği tarafından yakalandı. Yunanistan askerlerinin botların motorlarını alarak Türk karasularına itekledikleri göçmenler açık denize sürüklenmeye başladı.

Göçmenler Türk askerinden yardım istedi. Bodrum Limanı'ndan hareket eden Türk sahil güvenlik botları üç lastik bot ile sürüklenen göçmenleri kurtararak Bodrum’a getirdi. Göçmenlerin ifadelerinin alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

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