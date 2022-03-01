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Yunanistan’ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

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Yunanistan’ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderildi. (DHA)

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