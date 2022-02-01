Yunanistan’ın Türk sularına ittiği 109 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan'ın Türk sularına ittiği toplam 109 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler verdikleri ifadelerde “Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından botlarının motorlarının ve akaryakıt depolarının alınarak Türk karasularına iteklendiklerini” söylediler.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşar ANTER

Mustafa SARIİPEK

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 Ocak tarihinde saat 06.25'te, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

4 SAAT İÇERİSİNDE 72 GÖÇMEN KURTARILDI

Aynı gün bu kez saat 07.15'te, Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine aynı gün ve saat 10.10'da, Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde 2 adet can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarılırken 4 saat içerisinde kurtarılan göçmen sayısı 72 oldu.

‘AKARYAKIT DEPOLARI ALINDI’

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen üç olayda soğuk ve rüzgarlı havada bir can Salı ve iki motorları alınmış zodiak botlar içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarına iteklenen ve açık denize sürüklenen göçmenler yardım istedi.

Bodrum ve Turgutreis limanlarından ayrılan Türk sahil güvenlik botları göçmenleri 1,5 mil açıkta bularak kurtardı. Bodrum limanına getirilen getirilen ve aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu toplam 37 göçmen ifadelerinin alınmalarından sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.

Göçmenler verdikleri ifadelerde “Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından botlarının motorlarının ve akaryakıt depolarının alınarak Türk karasularına iteklendiklerini” söylediler.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'ın geri ittiği 526 göçmen kurtarıldı