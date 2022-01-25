Yunus balığını silahla vurarak öldürdüler
Düzce'nin Akçakoca sahilinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla vurulmuş ölü yunus balığı bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Düzce’de Akçakoca sahilinde silahla vurularak öldürülmüş Yunus balığı bulundu.
BOYUN KISMINDAN İKİ EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olay Akçakoca Çuhalli Sahilinde meydana geldi. Öğle saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkan bir vatandaş karaya vurmuş yunus balığını fark etti.
Balığı inceleyen duyarlı vatandaş, yunus balığının boyun kısmına silahla iki el ateş edilerek öldürülmüş olduğunu gördü. Vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.