Yurtdışından çalıntı kaydı olan lüks araçları getirmişler

İstanbul merkezli 5 ilde, yurt dışında çalınan lüks araçları Türkiye'ye getirerek, sahte belge ve değiştirilmiş şasi numaralarıyla tescil yaptırarak satan suç şebekesine operasyon düzenlendi. Aralarında noter katibi, oto galeri sahibi bulunan 22 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Polisi hareket geçiren olay, Avrupa ülkelerinde çalınan bazı lüks araçların Türkiye’de satıldığı bilgisi üzerine başladı. İnterpol tarafından “Çalıntı” kaydı olan lüks otomobil ve ciplerin Türkiye’ye nasıl getirildiği ve satıldığının açığa çıkarılması için bir süre önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

“Lüks Oto Kaçakçılığı – Resmi Belgede Sahtecilik” konularıyla ilgili başlatılan araştırmalarda İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günlerce çalışma yaptı.

ÇALINTI 5 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Araştırmalarda bazı şüphelilerin turistik kolaylıklardan yararlanarak çalıntı lüks araçları Türkiye’ye getirdikleri anlaşıldı. İnterpol tarafından “Çalıntı” kaydıyla arandığı belirlenen 7 lüks aracın, sahte fatura ve belgeler düzenlenerek, şasi numaralarında oynama yapılarak, noter vasıtasıyla tescil edildiği anlaşıldı. Yapılan işlemlerle çalınan araçların satışa çıkarıldığı öğrenildi. Polis ekipleri belirlenen araçların 5’inin izine ulaştı. O araçlar polis ekiplerince ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık polisinin yaptığı araştırmalarda, araçların Türkiye’ye getirilip satış sürecinde aralarında oto galeri sahibi ve noter katiplerinin de olduğu 22 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Ankara ve Amasya’da 24 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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