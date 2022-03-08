Zabıtadan stokçu marketlere yağ baskını

Yağ kuyrukları sonrası Doğu Anadolu'daki kentlerde zabıtalar, yerel ve zincir marketler ile bu marketlere ait depolarda stok ve fiyat denetimine çıktı. Özellikle yağ ürünlerini stokladıkları ve yüksek fiyat uyguladıkları tespit edilen, Van'da 7, Hakkari'de 5 markete cezai işlem uygulandı.

Orhan BOZKURT

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Marketlerden yansıyan kuyrukları üzerine Doğu Anadolu Bölgesi’nde kayyumlaral yöneltilen belediyelerde denetimler artırıldı. Başta Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Hakkari, Kars ve Iğdır’da Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Van’da zincir ve yerel marketler ile bu marketlere ait depolarda yağ başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

VAN’DA 7, HAKKARİ’DE 5 MARKETE CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde özellikle son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle fahiş fiyat ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde depolarında yağ ve temel gıda ürünleri stokladıkları ve özellikle yağ ürünlerine fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen,Van’da 7 markete, Hakkari’de ise ürünlerinde etiket bulunmatyan 5 işyerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edilirken, zabıta memurları not ettikleri reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyaran zabıta ekipleri bu tür durumlarla karşılaşanların alo 153 zabıta şikayet hattını aramalarını istedi. (İHA)

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