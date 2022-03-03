Zabıtaların sokak köpeğine eziyeti görüntülere yansıdı

Manisa’da AKP’li Ahmetli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin, uyuşturucu silah ile bayıltılmaya çalışılan sokak köpeğine yaptığı eziyet görüntülere yansıdı. Yarı baygın halde sokakta iple sürüklenen köpeğin görüntülere tepki gösteren Turgutlu Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, “Bu görüntüler 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışan görüntüler değil. Sorumlular hakkında soruşturma başlatılması için gerekli yerlere şikayet edeceğim” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir mahallede belediye ekiplerinin sokak köpeğine yaptığı eziyet görüntüleri tepkilere sebep oldu.

ÖNCE BAYILTMAYA ÇALIŞTILAR, SONRA SÜRÜKLEDİLER

AKP'li Ahmetli Belediyesi'nde görevli zabıta ekiplerinin, iddialara göre birkaç kişiye saldırdığı iddia edilen sokak köpeğini almaya çalışırken yaşattığı eziyetin görüntüleri bir hayvansever vatandaş tarafından an ve an görüntülendi.

Hayvansever vatandaş tarafından çekilen görüntülerde zabıta ekiplerinden bir kişi elindeki uyuşturucu tabanca ile sokak köpeğine bayıltmaya çalıştı. Yarı baygın halde yere yığılan sokak köpeğini daha sonra bir belediye işçisi tarafından boğazına geçirilen iple zabıta ekipleriyle birlikte dakikalarca sokak ortasında sürüklenen götürülmeye çalışıldı.

Yolda sürüklenen sokak köpeğinin yarı baygın haldeki çırpınışlarına aldırış etmeyen belediye ekipleri, köpeği bir çöp poşetiymiş gibi araca atması görüntülerden kaçmadı.

“BİZ ALDIĞIMIZ EMRİ UYGULADIK”

Görüntüleri an ve an kaydeden hayvanseverin zabıta ekipleri arasında diyalog ise dikkatleri çekti. Hayvanseverin, “Elinizdeki ney. Bununla mı uyuşturdunuz” sorusuna zabıta ekibi, “Biz buraya aldığımız emri uygulamaya geldik. Amirim emir veriyor” şeklinde cevap verdi.

Zabıta ekibi ayrıca, sokak köpeğinin birkaç kişiye saldırdığına yönelik gelen şikayetler üzerine alındığını iddia etti.

“HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILMASI İÇİN GEREKEN HER YERE BAŞVURUDA BULANACAĞIZ”

Görüntülerin kendisini ulaştığında şok yaşadığını ifade eden Turgutlu Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, yaşanan manzarayı rezillik olarak değerlendirdi.

Dernek başkanı Karaduman, yaşan eziyetin sorumluları hakkında ilgili makamlara şikayetlerde bulunacaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

*Bu görüntüler Ahmetli ilçemizde bir hayvansever tarafından an ve an kaydediliyor. Uzun süredir baktıkları, kısırlaştırılmış, küpeli ve aşı olan hayvan nedense Ahmetli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından önce uyuşturucu iğne ile bayıltılıyor.

*Ardından belediye işçileri ve zabıta ekipleri tarafından yarı baygın haldeki sokak köpeği sokakta sürüklenerek bir çöpmüş gibi arabaya atılıyor. Eğer bir sokak hayvanı aşılı, kısırlaştırılmış, küpelenmiş ve birde herhangi bir vakası yoksa asla alınamaz.

*Ayrıca uyuşturucu ile bayıltılma işlemi yasalara göre zabıtalar tarafından değil bir veteriner hekim tarafından yapılır. Veteriner hekim haricinde hiç kimse uyuşturucu silah kullanamaz ve yasaktır.

*Ancak görüntülerde gördük ki belediyenin zabıta ekipleri bu yasağı delmişler. Rezil bir görüntü ile karşı karşıyayız. Bu görüntüler 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışan görüntüler değil. Bu görüntülerdeki sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması için önce CİMER'e ardından ise ilgili makamlara şikayette bulunacağız. Bu eziyetin hesabını verecekler.

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