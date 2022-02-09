Zeynep Akgül son yolculuğuna uğurlandı
Dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazetemizin Genel Müdürü Asım Akgül'ün annesi Zeynep Akgül, Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
97 yaşında hayata gözlerini yuman Zeynep Akgül için Zincirlikuyu Cami’inde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törende SÖZCÜ Genel Müdürü Asım Akgül ve ailesini, SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Yayın Yönetmenleri Neşet Şenizel, Serdal Saraç, Yazı İşleri Müdürleri Metin Köklüçınar, Kenan Kurtkaya, sozcu.com.tr Yayın Koordinatörü İsmail Şahin, SÖZCÜ çalışanları, sevenleri yalnız bırakmadı.
Törene SÖZCÜ gazetesi sahibi Burak Akbay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun da çelenk gönderdi.
Zeynep Akgül, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda Akgül Ailesi Kabristanı’nda toprağa verildi.