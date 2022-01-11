Zeytinburnu’nda maskeli gaspçı dehşeti: 6 yerinden bıçaklayıp 30 bin dolarını gasbettiler

İstanbul Zeytinburnu'nda maskeli 3 şüpheli, Afganistan uyruklu kişiyi 6 yerinden bıçakladıktan sonra içinde 30 bin dolar bulunan çantasını gasbetti.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Nuripaşa Mahallesi 15/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; akşam saatlerinde evine dönen Afganistan uyruklu Khodai Nazar, sokakta maskeli 3 kişi ile karşılaştı. 3 şüpheli, önce Khodai Nazar’a saldırdı, daha sonra elindeki çantayı gasbetmeye çalıştı. Şüphelilere direnen Nazar, 6 yerinden bıçaklandı.

2 şüpheli, içerisinde 30 bin dolar bulunan çantayı gasbedip olay yerinden kaçarken, yerde yatan yaralı kişi 3’üncü şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Bıçaklanan Nazar, bir yandan bağırarak yardım isterken bir yandan da şüpheliyi tuttu.

Sesleri duyan Nazar’ın yakınları kurusıkı tabanca ile ateş ederek yaralının yardımına koştu. Vatandaşlar, getirdikleri sopa ile olay yerindeki şüpheliyi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Khodai Nazar, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerindeki şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan iki şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA