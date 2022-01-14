Haberler - Günün İçinden

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede

Sivas'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan banka şubesi müdürü B.T., adliyeye sevk edildi. 

Yayınlanma: 11:23 - 14 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Sivas’ta banka müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde, müşteri hesaplarındaki paraların, bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlenince polise bildirildi.

Polis ekipleri, bankanın 5 müşterisinin hesaplarından 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.’yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA

Sivas'ta banka müdürüne '2,5 milyon dolar zimmet' gözaltısı İlginizi Çekebilir Sivas'ta banka müdürüne '2,5 milyon dolar zimmet' gözaltısı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
banka Dolar Polis Sivas