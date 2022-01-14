Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü adliyede

Sivas'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan banka şubesi müdürü B.T., adliyeye sevk edildi.

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Sivas’ta banka müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde, müşteri hesaplarındaki paraların, bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlenince polise bildirildi.

Polis ekipleri, bankanın 5 müşterisinin hesaplarından 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.’yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA

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