Zincirleme kazada yaralanan Aleyna, yaşam savaşını kaybetti
Bursa'da geçen yıl ekim ayında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazada yaralanan 23 yaşındaki Aleyna Çakmak, tedavi gördüğü hastanede 171 gün sonra yaşamını yitirdi.
Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde geçen yıl 31 Ekim tarihinde 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde 171 gündür tedavisi süren Aleyna Çakmak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Çakmak’ın, yarın memleketi Artvin’de defnedileceği bildirildi. (DHA)