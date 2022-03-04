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Zonguldak’ta 20 maden ocağı imha edildi

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kaçak maden ocağı tespit edildi. Operasyonlarda 25 kişi hakkında işlem yapılırken maden ocakları imha edildi.

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Zonguldak’ta 20 maden ocağı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Ocak- 4 Mart tarihleri arasında, kaçak maden ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile operasyon düzenlendi.

Kilimli ilçesinde, 14'ü sahipli 6'sı sahipsiz olmak üzere toplam 20 kaçak maden ocağı tespit edildi. Kaçak maden ocaklarında; bir adet havalandırma motoru, 11 adet kürek, 5 adet vinç, 8 adet vagon, 12 adet kazma, 15 ton kaçak kömür, 249 metre ray ele geçirildi. Tespit edilen kaçak maden ocakları patlatılarak imha edildi.

Kaçak maden ocaklarında tespit edilen 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında işlem yapıldı. İHA

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