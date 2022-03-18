44. YAPI FUARI – TURKEYBUILD İSTANBUL, 54 ÜLKEDEN 350 YATIRIMCI VE SATIN ALMA PROFESYONELİNİ İSTANBUL’A GETİRİYOR

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden inşaat sektörünün, yerli ve yabancı temsilcilerin iş birliği platformu Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 23 – 26 Mart 2022 tarihleri arasında 44’üncü kez düzenleniyor. inşaat ve yapı sektörünün dünyadaki 5 büyük fuarından olan Yapı Fuarı, 54 ülkeden yatırımcı ve satın alma profesyonelini yerli iş ortakları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

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İnşaat sektöründe katma değer yaratan, sektöre yeni iş fırsatları sunan, sektörün gelişimine yön veren ve her sene birbirinden zengin içerikleriyle sektörel bilgi paylaşımına imkân sağlayan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 23-26 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 44'üncü kez gerçekleştirilecek.

Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan geniş bölgenin en büyüğü olan, dünyada ise ilk 5'te yer alan Fuar, 4 gün boyunca tüm dünyadan ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Hyve Group tarafından düzenlenecek 44. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, güçlü küresel ağını inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve satın alma fırsatları yaratmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl 1 milyar euro'luk iş hacmi yaratan fuar, dünyanın dört bir yanından satın alma profesyonellerini yerli üreticilerle hibrit yaklaşımlarla İstanbul'da buluşturmaya hazırlanıyor. Bir önceki fuarda 11 ülkeden 218 davetli satın alma profesyoneli hem fiziksel hem de çevrimiçi platform Hyve Connect aracılığı ile ağırlanırken, bu yıl; Kanada, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre, Katar, Birleşik Krallık ve Yunanistan başta olmak üzere 54 ülkeden 350 yatırımcı ve satın alma profesyoneli, yeni yatırım ve iş birliği fırsatları için İstanbul'da buluşuyor.

16 Ülkeden 30'un Üzerinde Yabancı Katılımcı Yapı Fuarı'nda

Fuarın ülke ekonomisine yadsınamaz bir katkı sağladığını dikkat çeken Yapı Fuarı – TurkeyBuild Istanbul Direktörü Banu Keskin, “Fuarımızın hinterlandı; batıda ve doğuda Balkanlara ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na, güneyde ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanıyor. Bu etki alanı ile dünyada sektöründe en büyük 5 fuar arasında yer alan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, ihracat kaleminde önemli paya sahip fuarlar arasındadır.” dedi.

Küresel anlamda sektörün güçlü ülkelerinin Yapı Fuarı'na katıldığını belirten Keskin, “Bu yıl Almanya, Rusya, Avusturya, Çin, Romanya, İtalya, Danimarka, Çekya ve Polonya başta olmak üzere toplam 16 ülkeden 30'un üzerinde yabancı katılımcı fuarda yer alacak. Yani 4 salonda toplam 16 ülkeden 300 yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlayacağız. Bu rakamın, fuar gününe doğru olumlu yönde artmasını bekliyoruz.” dedi.

Keskin, fuara katılımcı, yatırımcı ve satın alma profesyonellerinin yanı sıra, ziyaretçilerin de çok büyük ilgisi olduğunu, şu ana kadar toplamda 123 ülkeden 25 binin üzerinde ziyaretçinin çevrimiçi davetiye aldığını sözlerine ekledi.

Bu yıl da zengin bir yapıya sahip fuarda; Prefabrik Yapılar, Çevre Düzenleme, Peyzaj, Aydınlatma & Elektrik ürünleri, Kaba Yapı, Kapı-Pencere-Dış Cephe, Yalıtım-Yapı Kimyasalları ve İç Yapı ana ürün gruplarının yanı sıra, İskele Kalıp ve Asansör, İnşaat Makineleri ve El Aletleri sergilenecek ürün grupları arasında yer alacak.

Sektörün Nabzı Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul'da Atacak!

Kapsamlı etkinlik programıyla sektörün gündemini belirleyen, alternatif yapı trendleri ve sürdürülebilir malzeme ile yenilikçi inşaat uygulamalarının ipuçlarının konuşulacağı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, inşaat ve yapı sektöründe önümüzdeki dönemin yol haritasını çizecek.

Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunda dünyanın dört bir yanından birçok lider ve yenilikçinin bir araya geldiği yılın en önemli Sıfır Enerji Bina etkinliği ZeroBuild Summit'22, bu yıl 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında ilk kez fiziksel olarak 44. Yapı Fuarı-TurkeyBuild ev sahipliğinde, İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi'nde “Change Starts Here” sloganıyla gerçekleştirilecek. 16 oturumda 100'e yakın yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırlayacak fuarın odak konuları enerji, çevre ve sürdürülebilirlik olacak.

44 yıldır sektördeki tüm paydaşları mevcut konular ve inovasyonlar etrafında toplamaya devam ederken tasarımın gücüne inanan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, stant tasarımlarında “sürdürülebilir” ve “yenilikçi ürünleri”yle markalarını ve ürünlerini ziyaretçiler için bir çekim noktasına dönüştüren katılımcılarını Altın Mıknatıs “Stant Tasarımı Ödülleri” ile ödüllendirecek.

Bölgedeki en yeni ürün ve teknolojilerin sergilenmesi ve takip edilmesi için olanak sağlamasının yanı sıra fuarda, içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında köprü oluşturan aktivitelerle destekleniyor. 2021 yılında bir ilke imza atarak yapı sektöründe faaliyet gösteren girişimcileri ağırlayan YAPI TECH GARAGE, bu sene de yeni 13 girişimcinin ürün ve hizmetleri ile sektöre ivme kazandırmaya hazırlanıyor.

Yapı Söyleşileri kapsamında; yapı sistemlerinde inovasyon, Ar-ge yatırımlarında yenilikçi teknolojiler, yeni nesil inşaat malzemeleri gibi sektörün her daim radarında olan konuları sahadan deneyimleriyle öncü aktörlerin gözünden sahneye taşınacak.

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