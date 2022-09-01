Metro Türkiye’nin Erdil Yaşaroğlu’nun eğlenceli tasarımlarıyla çocuklarda çevre bilinci yaratan kırtasiye seti raflarda

Metro Türkiye, çocuklarda çevre bilincini artırmak ve onlara geri dönüşümün faydalarını anlatmak için bu yıl ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile farkındalık yaratan iş birliğine imza attı. Erdil Yaşaroğlu’nun özel tasarımıyla hayat bulan, geri dönüştürülmüş ve ahşap ürünlerden oluşan kırtasiye seti, Metro Türkiye raflarında yerini aldı. Kırtasiye setini satın alan aileler aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) da destek olmuş olacak.

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Okulların açılmasına sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci ve aileleri için kırtasiye alışveriş dönemi başladı. Metro Türkiye bu yıl da öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ve güvenilir ürünleri fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek ailelerle buluşturuyor.



Öğrenme teknikleri arasında görselliğin ve bilgilerin somutlaştırılmasının önemini hepimiz biliyoruz. Çocuklar somut nesneleri soyut kavramlara göre çok daha kısa sürede algılıyor ve hatırlıyor. Fotoğraflar, karikatürler, renkli çizelgeler, görsel hafızayı güçlendirirken, erken yaşlarda öğrenilen ve içselleştiren kavramlar da hayat boyu yaşam şeklini ve davranışları yönlendiriyor. Çocuklarımıza erken yaşta çevreye duyarlı olmayı, sürdürülebilirliği, gezegeni korumayı öğretmek de doğru mesajlarla mümkün.

Sürdürülebilirliği tüm işlerinin merkezine koyarak bu alanda öncü projeler geliştiren Metro Türkiye, bu yıl çocuklarda çevre bilincini artırmak ve onlara geri dönüşümün faydalarını anlatmak için ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun özel tasarımıyla hayat bulan, geri dönüştürülmüş ve ahşap ürünlerden oluşan kırtasiye setini raflarına taşıdı. Erdil Yaşaroğlu'nun projeye özel olarak hazırladığı tasarımlarının yer aldığı geri dönüştürülmüş ve ahşap malzemelerden üretilmiş defter, kalem, cetvel ve kalemtraştan oluşan kırtasiye seti ile çocuklara eğlenceli bir şekilde sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık konusunda farkındalık kazandırılacak.

Kırtasiye seti alışverişi ile Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) destek

Metro Türkiye raflarında yerini alan 49,99 TL bedelinde olan geri dönüştürülmüş ve ahşap ürünlerden oluşan kırtasiye setini satın alan aileler hem çocuklarına sürdürülebilirlik konusunun önemini anlatmış hem de Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) yapılan bağış gençlerin eğitimlerine destek olarak onların bugüne ve geleceğe daha umutla bakmasına katkıda bulunmuş olacak.



Yeni nesil artık farklı bir dünya hayal ediyor

Sorumlu bir iş modeliyle hareket ederek gençlere daha yaşanabilir bir dünya bırakılabileceğini belirten Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Sürdürülebilirlik konusunda son dönemde toplumda büyük bir farkındalık ve bilinç artışı yaşanıyor. Yeni nesil artık farklı bir dünyanın hayalini kuruyor. Bu yeni dünya; daha temiz, daha çevreci ve toprağa saygılı. Farkındalık düzeyinde yaşanan bu artış elbette tercihleri ve tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Biz de 30 yıldır faaliyetlerimizi sorumlu işveren, sorumlu satın alma, sorumlu operasyonlar, sorumlu çözüm ortağı ve sorumlu kurumsal vatandaşlık ilkeleri üzerine kurduk. Bu yıl, çocuklarımızda da bu konuda erken yaşta bilinç oluşturabilmek adına anlamlı bir iş birliğine imza attık. Geri dönüştürülmüş ve ahşap ürünlerden oluşan kırtasiye setimizle çocuklarımız, sürdürülebilirliğin önemi ve geri dönüşümün faydalarını da öğrenmiş olacaklar. Bu projemiz ile aynı zamanda TOG'a bağışta bulunarak gençlerin eğitimlerine destek olmanın mutluğunu yaşıyoruz.”





Her bütçeye uygun güvenilir ürün yelpazesi

30 yılı aşkın bir süredir ülkemizde güvenilir alışverişin adresi olarak müşterilerine ihtiyaç duydukları ürünleri, fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek sunan Metro Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılıyor. Kırtasiye, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerine ek olarak bilgisayar, tablet, yazıcı, kartuş ve yazı tahtası gibi her bütçeye uygun geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Metro Türkiye, eğitim için ihtiyaç duyulacak tüm ürünlerin analizlerini yaparak raflarında yer vermeye başladı. Bu kapsamda çocukların eğitim ihtiyacına yönelik okul döneminde sıklıkla kullanılan kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerini zararlı kimyasallar, ağır metaller (kadmiyum, kurşun, fitalat) gibi 90 farklı parametrede test ederek sadece bu testleri başarıyla geçen sağlıklı ve güvenli ürünlere raflarında yer veriyor.