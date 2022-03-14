Akaryakıt fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışlarını düşürdü

Petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıta ardı ardına gelen zamlar ikinci el araç satışlarını vurdu. Galericiler, satışlarının akaryakıt zamları kaynaklı olarak yüzde 50 azaldığını söyledi.

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Brent petrol fiyatlarının artmasıyla akaryakıta gelen zamlar ikinci el piyasasını olumsuz etkiledi.

Oto galericiler, akaryakıt artışlarından kaynaklı araç satışlarının yüzde 50 azaldığını belirtti.

‘AYLIK SATIŞ 15 ADETTEN 6’YA DÜŞTÜ’

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada birçok sektörü etkilerken, Brent petrol fiyatları 130 dolara kadar fırladı.

Artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelirken ikinci el araç piyasası ise olumsuz etkilendi.

Aylık 15 araç satan galericiler, fiyat artışının ardından bu sayının 6-7'lere kadar gerilediğini belirtti.

Araç satışlarında düşüş olduğunu ifade eden Galerici Yılmaz Kebapçı, “İnsanlarımız panik yaptı, araçları ellerinden çıkarmaya başladılar. Araç alıcısı şu anda pek yok” dedi.

“Araç fiyatları şu an düşmez. Araç maliyetleri petrole bağlı ilerliyor. Petrol fiyatı arttığı için araç fiyatları da günden güne artacaktır” diyen Kebapçı, “Araç satamıyoruz, insanlar daha çok elinde olan araçları çıkarmaya çalışıyorlar. Akaryakıt fiyatlarında artış nedeniyle satışlarımız yüzde 50 oranında düştü. Ayda 15 araç satarken şanda 6-7 tane araç anca satıyoruz” diye konuştu.

FİYATLAR YAZ AYLARINDA YÜZDE 40 ARTABİLİR

Kebapçı, “Araç parçalarının yüzde 80’i petrolden yapılıyor ve petrol fiyatı arttıkça araç fiyatları da artıyor. Araç bir ihtiyaçtır, petrol fiyatı gerilerse araç fiyatları da buna bağlı olarak düşecektir” dedi.

Galerici Gökhan Ardeşen ise, “Yatırım için araç alanlar etkilenmedi. İkinci el araçlarda en düşük fiyatlara ulaştık. Bir süre sonra fiyatlar artacaktır. Temmuz ve ağustos ayında ikinci el araçlarda yüzde 40'lık bir artış olabilir diye tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)



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