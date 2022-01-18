Avrupa’da otomobil satışları 6 aydır düşüşte

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.7 gerileyerek, art arda altıncı ayda düşüş kaydetti.

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Avrupa’da otomobil satışları 2021’de yüzde 1.5 gerileyerek, 2020 yılında gördüğü tarihi dip seviyenin de altına indi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.7 gerileyerek, art arda altıncı ayda düşüş kaydetti.

İTALYA, İSPANYA VE FRANSA’DA SINIRLI ARTTI

Dünya genelinde yarı iletken ve diğer tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle araç arz talebi karşılayamadı ve otomobil satışları geriledi.

Almanya’da otomobil satışları yılın tamamında yüzde 10.1 gerilerken, İtalya, İspanya ve Fransa’da sınırlı artış kaydetti. (REUTERS)



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