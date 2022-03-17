Avrupa’da otomobil satışlarındaki düşüş sürüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, yeni otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 azalarak 804 bin 28'e geriledi.

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Avrupa’da otomobil satışları, 2022 Ocak’ta tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle daralmayı şubat ayında da sürdürdü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 azalarak 804 bin 28’e geriledi.

Otomobil satışları verisi Avrupa’da her ülkede farklı eğilimler gösterdi.

Otomobil satışları, İtalya’da yüzde 22.6 ve Fransa’da yüzde 13 düşerken, İspanya’da ise yüzde 6.6 ve Almanya’da yüzde 3.2 artış kaydetti.

TÜRKİYE PAZARI DA DARALMIŞTI

Öte yandan, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye’de de otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalmıştı.

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12, otomobil üretimi yüzde 20 oranında düşmüştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Şubat 2022 verilerine göre ise, 2022 Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,1 oranında azaldı.

Ayrıca 2022 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu. (REUTERS)



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