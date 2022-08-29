Elon Musk’tan otonom araç açıklaması

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, kendi kendine giden otomobillerin yıl sonunda kullanıma hazır olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli elektrik araç üreticisi Tesla’nın kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Elon Musk otomotiv sektörünün geleceğiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Musk, “Amacının bu yılın sonunda kendi kendine giden otonom araçların piyasaya çıkması olduğunu ve bu araçların ABD ve belki de denetleyici kurumlardan onay alınması durumunda kullanılması” olduğunu söyledi.

Musk bu sonucu elde etmek için çalıştığını da dile getirdi.

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