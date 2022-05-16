İkinci el araçta dudak uçuklatan fiyatlar

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Erkoç, “İkinci elde 100 bin liradan aşağı araç kalmadı, o da sanayide bakım istiyor. Orta sınıf bir araç ise en az 300 bin lira’’ dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç fiyatlarının geldiği yüksek seviyeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

SÖZCÜ WEB TV’ye konuşan Erkoç, “İkinci elde 100 bin liradan aşağı araç kalmadı, o da sanayide bakım istiyor. Orta sınıf bir araç ise en az 300 bin lira… 2019'da iyi durumda olan ve 100 bin liraya satılan bir araç bugün en az 350 bin lira oldu” dedi.

Erkoç şunları söyledi:

KİRALAMA FİYATLARI DA UÇTU

SATIŞLAR DÜŞTÜ: Eski işlerimiz yok artık. 2019’da 100 bin TL olan bir araç bugün 350 bin TL gibi rakamlara çıktı. Bu da vatandaşımızın satın alma gücünü düşürdü.

2020’de toplam Türkiye’de 9 milyon, ikinci el otomobil alınıp satılırken 2021’de 7 milyon 600 bine düştü. Yılda yaklaşık 900 bin civarında sıfır otomobil satılırken bu rakamlar 500 binlere indi. Sıfır otomobillerde yaşanılan fiyat artışları ve üretimden kaynaklanan sıkıntılar, 2. el otomobile dönülmesine sebep oldu. Fiyatlar da ciddi yükseldi. Bugün dar gelirli bir vatandaşımızın alacağı en eski yani sanayide bakım gereken araçlar en az 100 bin liradan başlıyor. Biraz orta sınıfa geçtiğimiz zaman 350 bin TL’den başlıyor.

ARAÇ KİRALARI: Kiralık araçların da rakamları çok yükseldi. Araç maliyetleri arttığı için kiralama oranları da yükseldi. Daha önceden aylık 2 bin 500 TL'ye kiralanan araçlar şu anda 10 bin liraya geldi. Böyle olunca da kiralama sayısında da yükselme yerine düşmeler oldu.

Yetki belgesi olmayanlar da bu işe girdi. Motorlu araç satıcıları, galericiler ve bayilerin haricinde de herkes araç alıp satıyor. Bir an evvel yetkililerin bunun üzerine gitmesini istiyoruz. Piyasadaki fiyatların yükselme sebeplerden birisi de bu.

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