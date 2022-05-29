Kamyon satışları krizle frene bastı

Yaşanan ekonomik durgunlukla ağır ticari araç satışları da geriliyor. Kamyon ve çekici satışları yılın ilk 4 ayında yüzde 9 gerileyerek 8 bin 736 adet oldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Otomotiv sektöründe görülen daralmanın en fazla hissedildiği yerlerden biri de ağır ticari araç pazarı oldu. Ekonomik kriz ile birlikte başta inşaat olmak üzere yatırımların durma noktasına gelmesi sonucu kamyon ve çekicilerin satışları geriliyor. 2022'nin Ocak-Nisan döneminde çekici satışları geçen yıla göre yüzde 4 oranında azalarak 5 bin 238 adet seviyesine geldi. Aynı dönemde 16 ton ve üstü kamyon satışları da yüzde 20 oranında gerileyerek 2 bin 209 adet olurken, 16 ton altı kamyon satışları da %9 azalarak bin 289 adet oldu.

Ağır Ticari Araçlar Derneği'nin (TAİD) verilerine göre, bu yıl en fazla satış kaybı nisan ayında görüldü. 2022 yılı Nisan ayı ağır ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 2 bin 116 adet oldu.

PANDEMİNİN GERİSİNDE

Ağır ticari araç pazarına yön veren 16 ton ve üstü kamyon-çekici pazarı, halen 2015 seviyesine ulaşılamadı. 2015'in Ocak-Nisan döneminde bu kategoride 11 bin 630 araç satılırken, geçen 7 yılda bu rakama ulaşılamadı. 2021 yılında, 2020'nin pandemi nedeniyle ertelenen talepleriyle 8 bin 190 adet satış yapılmıştı. 2022'nin Ocak-Nisan döneminde 16 ton ve üstü kamyon-çekici satışları ise 7 bin 447 oldu. Pandemi sonrası ekonomide toparlanmanın beklendiği bir dönemde ağır ticari araç satışlarının azalması, sektörde moralleri bozdu.

Taşıt kredisi kullanımı düşüyor

Vadelerin düşmesi ve taksit ödemelerinin artması nedeniyle vatandaş otomobil alımında taşıt kredisinden vazgeçiyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi mart ayı verilerine göre, bankalara taşıt kredi borcu bulunan kişi sayısı bir yılda 469 bin kişiden 430 bin kişiye geriledi. Mart itibarıyla bankalara olan taşıt kredisi borcu 57.8 milyar lira olurken, kişibaşı ortalama taşıt kredi riski 134 bin 470 lira oldu.

Çekici satışlarında kayıp var

TAİD'in verilerinde çekicilerin pazardaki paylarının azaldığı görüldü. 2022 yılı Nisan ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında azalarak bin 96 adet oldu. 16 ton ve üstü kamyon-çekici satışları ayrıca son 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 7 azaldı.