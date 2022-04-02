KDV oranı arttı ikinci el araçta endişe büyüdü

Araç alım satımı yapanların ödediği KDV'deki artış sonrası ikinci el oto pazarı esnafının endişesi büyüdü. Yaklaşık 3 aydır satışların oldukça durgun olduğunu söyleyen esnaf, işlerin iyice durmasından korkuyor.

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Otomotiv sektöründe araç alım satım yapanların ödediği KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18 çıkarıldı. Oto alım satımında satıcılara KDV yükü getirecek uygulamanın ikinci el araç satış fiyatlarını yukarı taşıması bekleniyor.

Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, işlerin durgun olduğunu, oto alım satımlarında KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini söyledi.

Her cumartesi günü kurulan ikinci el oto pazarında durgunluk göze çarptı. Ramazan’ın ilk günü olmasından ötürü alıcı ilgisi sınırlı kaldı.

Satış için pazara gelenlere göreyse durgunluk yeni değil. Esnaf, işlerin eskisi kadar iyi olmadığını, KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini söylüyor.

‘ARABA TAMAMEN RANT, PARA KAZANMA İŞİ OLDU’

İbrahim Kınık, “Yaklaşık 3 aydan beri işler bayağı durgun. Bunun üzerine de şimdi KDV birden yüzde 18’e çıktı. Daha önce sadece ticari araçlardaydı. Şimdi ufak arabalarda da yüzde 18 oldu” dedi.

Kınık, şöyle devam etti:

“Şu an insanlar hissetmedi ama bayağı etkilendi. Kötüye doğru gidecektir. Yaz sezonu kış sezonu kalktı artık. Araba tamamen rant oldu, para kazanma işi oldu. Eskiden araba alıyorduk, plakayı taktığın zaman fiyatı biraz geriye geliyordu. Şimdi hep yukarı yukarı gidiyor. Artık yaz-kış alakası kalmadı. Ama gel gelelim iş var mı derseniz iş yok” dedi. (İHA)

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