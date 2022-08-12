Kılıçdaroğlu’ndan Nebati’ye ÖTV yanıtı: Söz verdim…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine, Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artırmayı planladıklarını söylemesine yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı ‘biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu’ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.” dedi.

Nebati önceki gün partisinin İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir kapalı toplantısında söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Toplantıdan sızdırılan videoda Nebati, şunları söyledi: “‘ÖTV artırımına mı gitsek' dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek' dedi. ‘ÖTV indirilecek' deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV'yi artıralım da şeyi biraz kıralım” demişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÖTV VAADİ

Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz akşamı paylaştığı videoda “Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” vaadinde bulunmuş, bu açıklamanın ardından otomobil piyasasında satışların düştüğüne dair haberler basına yansımıştı.

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