Otomobil satışlarında düşüş sürüyor

ODD verilerine göre, otomobil satışları 2022 Ocak-Haziran aralığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 oranında azaldı.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Haziran’a ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

Buna göre, otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,6 azalarak 79 bin 622 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalarak 357 bin 904 adede geriledi.

HAFİF TİCARİDE YÜZDE 5,5’LİK DÜŞÜŞ

ODD verilerinde dikkat çeken diğer kısımlar şöyle oldu:

• 2022 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 azalarak 16 bin 518 adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4 arttı.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,9 arttı.

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