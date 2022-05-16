Otomotiv pazarı ilk 4 ayda yüzde 18 daraldı

OSD verilerine göre, 2022 Ocak-Nisan döneminde, toplam otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 18 daralarak 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 21 daraldı ve 162 bin 398 adet oldu.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Nisan dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adede, otomobil üretimi ise yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adede geriledi.

Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 722 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 167 bin 795 adet oldu.

Ocak-Nisan döneminde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 daralarak 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil pazarı ise yüzde 21 daraldı ve 162 bin 398 adet oldu.

NİSANDA ÜRETİM ARTTI, İHRACAT DÜŞTÜ

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, yılın ilk dört ayında toplam pazar yüzde 1 artarken, otomobil pazarı da yüzde 1, ağır ticari ticari araç pazarı yüzde 4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise paralel seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, Türkiye'de toplam otomotiv üretimi ise 2022 Nisan’da yıllık yüzde 3,2 artarak 107 bin 167 adede çıktı. Otomotiv ihracatı ise aynı dönemde yıllık yüzde 2,5 azalışla 76 bin 173 adede geriledi.

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