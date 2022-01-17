Otomotivde satışlar ve üretim düştü
OSD verilerine göre, 2021'de toplam üretim 2020'ye kıyasla yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adede düştü. Otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet oldu. 2021 genelindeki toplam satışlar ise yıllık yüzde 3 düştü.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2021 genelinde ilişkin üretim ve satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2021 yılında toplam üretim 2020’ye kıyasla yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adede düştü. Otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet oldu.
2021 Ocak-Aralık dönem aralığındaki toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 772 bin 722 adet seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönem aralığındaki otomobil satışları ise yüzde 8 azaldı ve 561 bin 853 adet oldu.
OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 5 AZALDI
2021 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 8, ithal otomobil satışları yüzde 7 ve yerli otomobil satışları yüzde 9 oranlarında azaldı.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 8, ithal hafif ticari araç yüzde 32 artarken, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 6 oranında azaldı.
Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde, ağır ticari araç pazarı yüzde 0,2 oranında artarken, toplam pazar yüzde 8, otomobil pazarı yüzde 8 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 565 bin 361 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 73'ünü oluşturan 937 bin 5 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.
Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 16 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 yılına göre yüzde 26 artarak 17 bin 38 adet olarak gerçekleşti.