ÖTV’de indirim beklentisi ikinci el araçta durgunluğu artırdı

İkinci el araç piyasasında Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) düşeceğine yönelik beklentiler piyasayı iyice durgunlaştırdı. Galericiler, aylık satışların 15 adetten 5'e düştüğünü söylüyor.

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İkinci el araç piyasasında Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) düşeceğine yönelik söylentiler, zaten durgun seyreden talebi daha da düşürdü.

İkinci el araç piyasasında yüzde 50 düşüş olduğunu belirten oto galericiler, müşterilerin sıfır araçlarda uygulanacak ÖTV indirimi söylentisi dolayısıyla araç almadıklarını söyledi.

AYLIK SATIŞ 15 ADETTEN 5’E DÜŞTÜ

İstanbul’da bayram öncesi hareketlilik yaşayan ikinci el araç piyasası, yaz mevsiminin son döneminde durgunluk yaşıyor.

Piyasada sıfır araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi söylentileri araçlara talebi düşürdü. ÖTV’nin düşeceğini düşünen sürücüler araç satın almıyor.

Galerici Yılmaz Kebapçı, şöyle dedi:

“Geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 civarında bir düşüş var. İkinci el fiyatlarında da yüzde 5 ile 10 arasında gerileme oldu. Fakat sıfır fiyatlar yükseliyor. Sıfır araçlar yükseliyor ikinci el araçlar düşüyor. Bunun sebebi ise ÖTV indirimi söylentisi.

Ben indirimin yapılma taraftarı değilim. İndirim yapıldığı zaman bayiler sıfır araçlara zam yapıyor. Aylık ortalama satışımız 15 arabayken şu anda 5-6 araç satıyoruz. Şu anda uygun teklif vererek araç alıyoruz. Müşterilerde araç almıyor beklentiye girdikleri için.” (İHA)

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