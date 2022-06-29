Sıfır araç yok… İkinci elde bayram hareketliliği

İkinci el araç sektöründe Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar, ikinci ele talebi arttırırken, bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yıla göre satışlarda yüzde 38 artış yaşandı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

İkinci el araç sektöründe Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar, ikinci ele talebi arttırırken, bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yıla göre satışlarda yüzde 38 artış yaşandı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Fiyatlarında da yukarı yönlü artış var'' dedi. Erkoç şunları söyledi:

FİYATLAR ARTACAK

Yaz mevsiminin gelmesi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması piyasayı hızlandırdı. Ancak fiyatların gün içerisinde bile yukarı yönlü değişmesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar çözülmeden ikinci el fiyatlarının düşmesi zor. Bu sorunların en az bir yıl daha devam edeceği öngörülürken ikinci ele talep artmaya devam edecek; buna bağlı olarak fiyatlar da artacak. İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor, Piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz.''

EN UCUZU 400 BİN TL

En düşük sıfır araç şu anda 400 bin lira ve 400 bin liranız olsa bile bayiye gittiğinizde araç bulamıyorsunuz. Sipariş verip sıraya giriyorsunuz ve araç hangi gün gelirse o günkü satış fiyatı ile alabiliyorsunuz. Bu noktada meslekle alakası olmayan kişiler de piyasayı yükseltiyor. Gidip bayilerden araçları alıyorlar, 400 bin TL olan aracı 450-500 binden satışa çıkarıyorlar. Fiyat dengesizliğine sebep olan faktörlerden birisi de bu. Vatandaşlarımız, sağlam, güvenilir, kurumsal yerlerden alışveriş yapmalı, dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı.