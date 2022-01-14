Tesla’nın ısıtma sistemine soruşturma

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 ve Model Y otomobilleriyle tüketici raporlarında şikayetler artınca soruşturma başlatıldı.

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Kanada’da soğuk havadaki performansıyla ilgili 16 tüketici şikayetinin ardından Tesla Model 3 ve Model Y araçlarının ısıtma sistemiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Transport Canada, arızalı bir ısıtma ve klima sisteminin “ön cam buğusunu/buzunu çözmesini ve dolayısıyla sürücünün görüşünü etkileyebileceğinden” endişe duyduğunu söyledi.

Tesla, Reuters’in yorum talebine yanıt vermedi. 2020’de Tesla CEO’su Elon Musk, “Model Y ısı pompası, bir süredir gördüğüm en iyi mühendisliklerden bazıları” diye tweet attı.

Tesla haber sağlayıcısı Drive Tesla Canada’ya göre, bazı Tesla sahipleri ısı pompalarının aşırı soğuk havalarda arızalandığından şikayet etti. Rapor, ısınma sorunlarının, Tesla’nın geçen yılın başlarında sorunu çözmek için bazı 2020-2021 Model 3 ve Model Y araçlarındaki ısı pompalarındaki hatalı sensörleri değiştirmesinden sonra bile meydana geldiğini söyledi.

Bu arada, ABD güvenlik düzenleyicisi, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı. (Reuters)