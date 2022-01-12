13 yaşındaki Abdussamet ikinci kez coronayı yendi

İzmir'de ortaokul öğrencisi Abdussamet Önder (13) bir yıl içinde 2 kez yakalandığı Covid-19'u yendi. Aşı hakkı tanınmasına rağmen ihmal ettiğini ve Covid-19'a ikinci kez yakalandığını anlatan Abdussamet Önder, yaşıtlarına maske takıp, aşılarını olma tavsiyesinde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tahir Merzeci Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Abdussamet Önder, bir ay önce Covid-19’a ikinci kez yakalandı. Bir yıl önce de hastalığa yakalandığını belirten Abdussamet Önder, “İlk yakalandığımda hastalığı daha ağır geçirmiştim. Çok halsizdim. Ciğerlerim ağrıyordu. Nefes darlığı çekiyordum. Tüm vücudum ağrıyordu. Yemek yiyemiyordum. İştahım kapalıydı. Aşı olmamıştım. Aşıyı ihmal ettiğim için 2’nci kez Covid-19’a yakalandım” dedi.

Yaşıtlarına aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Önder, “Covid-19 aşı olmayanlarda daha ağır seyrediyor. Çok ciddi bir hastalık. Ölüme bile neden olabiliyor. O nedenle maskemizi takalım, aşımızı olalım” dedi. Besra Önder (45) de çocuğunun Covid-19’u 2 kez yendiğini belirtip, “Aşı olsaydı belki Covid-19’u bu kadar ağır geçirmezdi. Bütün annelere çocuklarına aşılatmalarını öneriyorum” dedi.