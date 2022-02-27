21. Vehbİ Koç ödülü İvet Bahar’a verildi

Hesaplamalı biyolojide dünyanın en önde gelen bilim insanlarından Ordinaryüs Profesör İvet Bahar 21. Vehbi Koç Ödülü’ne layık görüldü.

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Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi, öncülük ettiği hesaplamalı moleküler ve sistem biyolojisi çalışmalarıyla, milyonlarca hayatı kurtaran farmakolojik ürünlerin geliştirilmesine zemin hazırlayan Ordinaryüs Profesör İvet Bahar oldu. Dijital platformda düzenlenen törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ödülün Bahar'a verildiğini ilan ederken ‘Seçici Kurulumuzun, ödülü layık gördükleri çok değerli isme ilişkin şu çarpıcı gerekçesini bilhassa paylaşmak istedim. Biyoloji ve tıp biliminde çığır açan çalışmaları içinde değinilmesi gereken en önemli noktalardan biri, bu başarıyı ailesinden üniversiteye giden ilk kişi olarak elde etmesi; diğeri ise, temel çalışmalarının hemen hepsini bir bilim insanı olarak Türkiye'de tamamlamasıdır' dedi.

‘Engellere göğüs gerin'

Ordinaryüs Profesör İvet Bahar ise şu konuşmayı yaptı: Genç kızlara, özellikle de akademik kariyer için bilim dünyasını seçecek kişilere hitaben vurgulamak istediğim çok önemli bir konu; isterseniz, arzu ederseniz ve gerekli emeği sarf ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki engellere göğüs gerecek, yolunuza şaşmadan devam edecek kararlılığı gösterebilin. Bu ödüle beni layık gördükleri için Koç Ailesi'ne, Vehbi Koç Vakfı yöneticilerine ve Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ederim, beni onurlandırdılar.